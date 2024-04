Absent du gouvernement de Sonko, le Pds s'explique

Le gouvernement nouvellement formé par le Premier ministre, Ousmane Sonko, vendredi dernier, a attiré l'attention sur l'absence des libéraux qui, 48 heures avant le scrutin du 24 mars, ont annoncé leur soutien à la coalition Diomaye président. Face à ce constat qui n'est pas passé inaperçu, le Parti démocratique sénégalais (Pds) s'est expliqué.



Son porte-parole Bachir Diawara a fait savoir que le parti avait "soutenu sans conditions" la coalition Diomaye "pour la rupture, la justice, l'équité sociale, le progrès social et économique".



Il a ajouté que toute spéculation concernant la participation ou non du Pds au gouvernement était hors de propos, affirmant que le parti reste fidèle à ses principes et à sa ligne politique.



Est-ce qu'il y avait accord entre la coalition Diomaye président et le Pds?



Non! Rétorqua M. Diawara. "Il n'y avait aucun d'accord" entre le Pds et ses alliés sur cette question, a-t-il précisé. Il a expliqué, dans les colonnes de Vox Pop, la volonté du parti d'apporter sa contribution sur d'autres questions stratégiques, compte tenu de son expérience et de son parcours politique.