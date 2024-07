Groupes armés en RDC: l'UE ajoute neuf noms à la liste des sanctions

Cette mesure vise plusieurs commandants et la coalition « Alliance du fleuve Congo », ce qui porte à 31 le nombre total d'entrées sur la liste des sanctions de l'UE pour la RDC. Dans une déclaration du Conseil de l'UE, ils sont accusés de « violations graves des droits de l'homme » et « d'entretenir le conflit armé, l'instabilité et l'insécurité dans l'est de la RDC ».



L'inscription de l'AFC sur la liste est intervenue un jour après que les États-Unis ont également imposé des sanctions à ce groupe.