Abus de biens sociaux portant sur 510 millions de F Cfa: Kabirou Mbodje renvoyé en Correctionnelle

Sény Camara, Malick Falll et Cheikh Tague, des associés de Kabirou Mbodje, viennent d’obtenir gain de cause. Après trois ans d’instruction, le juge du deuxième cabinet vient de réactiver l’affaire en renvoyant Khabirou Mbodje devant la police Correctionnelle.



Selon le journal « Les Echos », le magistrat instructeur a trouvé des charges suffisantes contre le Sénégalais qui avait racheté à 80 milliards la licence Sentel qui commercialise la marque "Tigo" au Sénégal, pour chef d’accusation d’abus de confiance.



En effet, le juge a constaté que le Pdg de Wari a effectué plusieurs dépenses en utilisant « abusivement la carte bancaire sans justificatifs ». Cela a été confirmé par l’expert Ngor Diouf, désigné par le juge des référés du Tribunal régional de Dakar.



Ce n’est pas tout, le journal indique que des frais de missions « exorbitants », des « perdiems très élevés », des chèques émis « sans nom et de paiement non justifiés », ont été aussi relevés par le juge.



Ce renvoi donne espoir aux associés de M. Mbodje qui avaient perdu la première manche, puisque le patron de Wari était sorti vainqueur pour avoir été blanchi par la Chambre d’accusation.