Accident à Bandia : le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine fustige le mauvais comportement des chauffeurs

Lors de sa tournée à Thiès, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, est tombé sur l’accident à Bandia survenu ce vendredi sur la route de Mbour. À l’entame de ses propos, Jean-Baptiste Tine s’est incliné devant la mémoire des victimes et a présenté les condoléances du président de la République ainsi que son gouvernement aux familles éplorées. Les blessés ont été acheminés à l’hôpital de Mbour, où ils seront pris en charge. "Nous espérons que le bilan va s’arrêter ici", a expliqué le Général Jean-Baptiste Tine.



Par ailleurs, il a déploré le comportement de certains usagers sur les routes « Il est malheureux de le constater, mais c’est l'hécatombe sur nos routes. Il y a un conseil interministériel sur les transports qui est prévu très prochainement et qui prendra sûrement des mesures beaucoup plus énergiques pour mettre fin à cela. Il faut souligner que dans cette chaîne de dysfonctionnement, il y a certes les conducteurs, les usagers de la route en général qui ne respectent pas les règles de conduite. Mais il y a aussi les services techniques qui délivrent des certificats de contrôle technique, sujets à question. Il y a aussi les services de contrôle. Je pense à la police, à la gendarmerie qui sont sur les routes pour veiller à ce que ça se passe bien qui, à mon sens, ne font pas suffisamment bien leur travail".



Poursuivant dans sa déclaration, il a assuré : "on est en train de réfléchir à des équipements techniques de dernière génération, qui très prochainement, devraient aider à déceler les comportements illicites au moment où ils sont commis. Dans le même temps, avec le ministre des Finances, nous verrons comment créer un fonds commun qui devrait permettre aux agents préposés aux contrôles des véhicules d'être un peu plus intéressés sur les contraventions. Sur cet angle de vue, peut-être nous pourrons lutter plus efficacement contre la corruption que nous dénonçons tous."