Accident à Louga: un maire demande à l'Etat de prendre des mesures contre les animaux en divagation

L'hécatombe continue sur les routes. Après l'accident tragique de Sikilo qui a fait 42 morts et une centaine de blessés, un nouveau accident survenu ce lundi matin, à Sakal (Louga) a enregistré 20 morts et une vingtaine de blessés.



Arrivé sur les lieux dès les premières heures du drame, Ibra Top, maire de commune de Ngeune Sarr révèle l'origine de l'accident : « L'accident a eu lieu à 6 heures moins 5 minutes du matin entre Ndièye et Bande Diop. A l'origine du sinistre, une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion. Le car en provenance de Djik fall voulait éviter un âne. Il est ainsi entré en collision avec un camion ».



« La première chose à déplorer, selon l'édile de la commune, ce sont ces animaux en divagation. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures sur les animaux. Parce que tous les accidents qui se sont produits c’est généralement les animaux en divagation à savoir les ânes, les vaches, les chevaux ».



Cinq ambulances ont été mobilisées pour évacuer les victimes et sortir les corps sans vie coincés sous le car Ndiaga Ndiaye, a informé le maire sur la Rfm.