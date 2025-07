Examens 2025 : Moustapha Guirassy salue les performances au CFEE et BFEM, mais s’inquiète du recul au Bac

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des acteurs mobilisés pour l’organisation des examens nationaux de 2025. Dans une publication sur sa page Facebook, il a tenu à remercier les enseignants, surveillants, personnels administratifs et techniques pour leur implication et dévouement dans l’organisation des examens nationaux.



Il a également salué la promptitude et l’efficacité dans la publication des résultats. « Jamais, de mémoire, les résultats de tous les examens n’ont été disponibles avant la fin du mois de juillet. C’est véritablement une première ».



Le ministre s’est également réjoui de la progression des performances scolaires. Il a félicité les différents acteurs pour leur contribution à la réussite des élèves et à l’avenir de notre système éducatif. « En attestent l’amélioration des performances globales des élèves au BFEM (un taux de 78,59 % contre 73,94 % en 2024, soit une hausse de 4,65 points) et au CFEE (un taux de 70,73 % contre 65,53 % en 2024, soit une hausse de 5,2 points), même si les résultats au BAC (de 50,50 % à 47,62 %) demeurent préoccupants et nécessitent des réformes urgentes », a-t-il soutenu.



Face à ces défis, le ministère entend mettre en œuvre des mesures structurelles pour améliorer de façon significative les performances du système. Pour cela, il s’est résolument engagé dans la « refondation des curricula et la réforme des évaluations certificatives (CFEE, BFEM, BAC), en vue de transformer notre système d’éducation en y installant la pédagogie de la réussite ».



Moustapha Mamba Guirassy a conclu son message par un appel à l’unité et à l’engagement collectif : « Cela, nous y parviendrons avec la mobilisation de tous les acteurs ».