Accident de la caravane de Pastef à Touba : un deuxième décès enregistré

Le bilan de l'accident tragique survenu lors de la caravane électorale de Pastef à Mbacké, département de la (région de Diourbel (Sénégal), au centre-ouest du pays) s’alourdit. Serigne Mbacké Thiam, un jeune membre de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) de Touba et résident du quartier Boffel, a succombé à ses blessures ce vendredi matin à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, informe Le Soleil.



En réanimation depuis l’accident, il n’a malheureusement pas survécu, portant à deux le nombre de décès liés à ce drame.



Pour rappel, cet accident, survenu le 5 novembre 2024 sur la route de Darou Nahim, avait initialement causé la mort d’un jeune homme et fait plusieurs blessés.



La caravane, organisée dans le cadre des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre, a été endeuillée par cet incident tragique, plongeant les membres de Pastef et leurs sympathisants dans le deuil.