Bac 2025 : 5 admis d'office et 16 admissibles au second tour à l’école sénégalaise de Bissau

L’école sénégalaise de Bissau peut nourrir de légitimes espoirs pour cette session 2025 du baccalauréat. Sur les 38 candidats présentés cette année, l’établissement a enregistré 5 admis d’office et 16 admissibles à l’issue du premier tour, dont les épreuves du second groupe démarrent ce mercredi 8 juillet.



Selon les précisions de M. Diedhiou, membre de l’administration, ces résultats placent l’établissement sur une trajectoire ascendante par rapport à l’année précédente. « Si tous les admissibles parviennent à franchir l’étape du second tour, nous pourrions atteindre un total de 21 admis, soit presque le double du chiffre de 2024 où nous avions enregistré 11 admis », a-t-il souligné, visiblement optimiste.



Dans le détail, les résultats du premier tour se répartissent ainsi : en série L’, 4 élèves sont admis d’office et 14 autres poursuivent l’aventure au second tour. En série L2, 1 admis d’office est enregistré, tandis que 2 candidats tenteront leur chance lors des épreuves de rattrapage.



Ces performances témoignent du travail collectif accompli par les élèves et le personnel enseignant de cet établissement sénégalais basé en Guinée-Bissau, qui poursuit son engagement pour l’excellence académique dans un contexte transfrontalier souvent complexe.



Les regards sont désormais tournés vers le second tour, avec l’espoir que la dynamique positive amorcée au premier groupe se confirme et permette à l’école sénégalaise de Bissau de signer l’une de ses meilleures performances au baccalauréat.