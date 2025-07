Tribunal de Thiès : un chauffeur malien jugé pour trafic international de chanvre indien, le procureur requiert son acquittement

D.Diarra, un chauffeur malien, a été jugé le 25 juin dernier, devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès (70 kilomètres de Dakar). Devant la barre, il a déclaré qu'il croyait transporter de l'aloco. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a demandé son acquittement au bénéfice du doute.



Tout a commencé au Mali, en décembre 2021, quand Bouya, le propriétaire du camion, a recruté son ami D.Diarra pour transporter de la marchandise au Sénégal pour la somme de 50.000 FCFA. Les deux ont quitté le Mali à bord d’un camion, arrivés dans la forêt de Sandiara, Bouya a demandé à D. Diarra de l’attendre sur place, c’est dans ces circonstances que les douaniers sont venus pour fouiller la marchandise à bord. Ils ont trouvé des sacs contenant 280 kg de chanvre indien.



Interpellé, le chauffeur a été inculpé pour trafic international de chanvre indien et contrebande. Il a été placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Thiès.



A la barre D.Diarra a « prétexté qu’il pensait transporter de l’aloco et que son ami Bouya l'a demandé de l’attendre le temps qu’il aille trouver un véhicule « clando » pour livrer la marchandise ».



C’est sur cette base que le procureur a évoqué l’incertitude de son implication et a requis son acquittement. Le délibéré final est attendu le 29 juillet 2025, selon l’observateur.