Arrestations de chroniqueurs : un ancien porte-parole de Macky Sall monte au créneau

Tenter de bâillonner les acteurs de la démocratie n’a rien de souverainiste ou de révolutionnaire. Aucune tentative de porter atteinte à la pluralité des opinions n’a été couronnée de succès au Sénégal.

Je renouvelle mon soutien à Badara Gadiaga, à Bachir Fofana, Moustapha…

— Abdou Karim Fofana (@akfofana) July 9, 2025



L'ancien ministre et ex-porte-parole du gouvernement sous Macky Sall, Abdou Karim Fofana, s'est exprimé publiquement sur les récentes arrestations visant des chroniqueurs et acteurs politiques critiques du régime actuel. Dans un message publié sur le réseau social X, il a fermement dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de musellement de la parole libre au Sénégal.« Tenter de bâillonner les acteurs de la démocratie n’a rien de souverainiste ou de révolutionnaire », a-t-il déclaré dans une prise de position.Alors que plusieurs figures médiatiques et politiques à l’image de Badara Gadiaga ou Bachir Fofana sont visées ou interpellées pour leurs propos tenus dans les médias, Abdou Karim Fofana rappelle que la tradition démocratique sénégalaise a toujours résisté à ce genre de dérives.« Aucune tentative de porter atteinte à la pluralité des opinions n’a été couronnée de succès au Sénégal », insiste-t-il.Dans son message, il a également tenu à afficher son soutien aux personnalités visées : « Je renouvelle mon soutien à Badara Gadiaga, à Bachir Fofana, Moustapha Diakhaté, Abdou Nguer, au groupe GFM et à tous les acteurs politiques menacés pour leurs idées. »