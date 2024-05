Accident du Boeing 737-300 de Transair : Le Parquet de Mbour ouvre une enquête

Le Parquet de Mbour a pris en charge l'affaire concernant la sortie de piste du Boeing 737-300 de la compagnie Transair, affrété par Air Sénégal pour assurer la liaison Dakar-Bamako. Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" suite à l'accident survenu le 9 mai dernier, qui a fait 11 blessés dont 4 graves, selon les informations révélées par LeQuotidien.



En parallèle, une équipe de l'avionneur américain Boeing est sur le point d'arriver à Dakar. Le journal rapporte que les Américains sont déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire, leur réputation ayant été entachée après ce nouvel incident.



Pourtant, il est rappelé que les autorités aéroportuaires du Sénégal, à travers le Bureau d'Enquête et d'Analyse (BEA), ont déjà entamé une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Cette nouvelle initiative du Parquet de Mbour pourrait donc compléter les investigations en cours et contribuer à faire toute la lumière sur cet incident aérien préoccupant.