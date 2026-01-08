Accident mortel à Farafenni : le bilan réévalué à 15 victimes dont 7 morts et 7 blessés graves

Le président du mouvement des chauffeurs patriotes, Biragne Diagne, a annoncé hier, à PressAfrik, que le violent accident de la circulation de Farafenni (Gambie), impliquant deux véhicules du Sénégal, avait fait «au moins sept (07) morts sur le coup ».



Le commandant Yatma Dièye, chef de la Division informations et relations publiques de la Brigade des Sapeurs-pompiers (Bnsp) du Sénégal, a confirmé cette information, en précisant néanmoins que «le bilan provisoire» fait état de 15 victimes dont sept (07) blessés graves et un blessé léger», dans des propos rapportés par «L’Observateur».



Parmi les décès enregistrés, «deux (02) personnes sont dans un état non identifiable». Le secouriste a précisé aussi que six (06) corps ont été déposés à l’hôpital de Kaolack et un autre à Nioro, (Centre -ouest) du Senegal. «Les autorités ont pris toutes les dispositions pour une évacuation sanitaire d’urgence par voie aérienne des blessés vers Dakar ».



Pour rappel, le mercredi 07 janvier, vers 11h un minibus «Cheichou-Cherifou» de 15 places, qui arrivait de la gare routière de Zinguinchor, a heurté violemment un bus de plus de 60 places, à quelques centaines de mètres du camp militaire Farafenni.