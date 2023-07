Accident mortel à Ngeune Sarr : Macky Sall exprime sa compassion et appelle à plus de prudence sur la route

Le Président Macky Sall a réagi suite à l’accident qui a fait au moins 23 morts et une cinquantaine de blessés à Ngeune Sarr, localité située à quelques kilomètres de Louga. Le chef de l’Etat exprime sa compassion et appelle à plus de prudence sur la route.





« J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route ce matin sur la RN2 à Ngeune Sarr. Je présente mes condoléances émues aux familles des 23 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. J’appelle encore à plus de prudence sur la route », a tweeté le Président Sall.