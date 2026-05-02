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Accident mortel à la sortie du péage de Keur Balla : un décès et plusieurs blessés enregistrés



Accident mortel à la sortie du péage de Keur Balla : un décès et plusieurs blessés enregistrés

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi 02 mai 2026, à la sortie du péage de Keur Balla, (Mbour) sur l’axe en provenance de Dakar. Le choc a impliqué trois véhicules : un camion de type Hacé, un bus de transport et un pick-up L200, rapporte Diegoune Infos TV.

Selon les premières informations recueillies sur place, la collision, d’une rare violence, a causé la mort d’une personne sur le coup. Plusieurs autres passagers ont été blessés, dont certains dans un état grave.

 

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Moussa Ndongo

Samedi 2 Mai 2026 - 17:09


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