Kolda : les femmes de Mampatim outillées pour faire face aux défis climatiques

Les femmes du Patim, dans le département de Kolda, renforcent leurs capacités face aux enjeux climatiques. Elles ont pris part, ce 2 mai, à un forum communautaire sur le climat et les droits des femmes, organisé dans le village de Diankacounda Oguél, dans la commune de Mampatim.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Féministes pour des Alternatives Climat et Environnement », avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD) et de l’ONG Terre Solidaire. L’objectif est de mieux outiller les femmes rurales afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la résilience climatique et le développement durable.



Selon la coordonnatrice du programme, Diary Baldé, cette initiative a permis de former les participantes en micro-jardinage et en transformation de produits locaux, des activités génératrices de revenus adaptées au contexte rural. Elle a également souligné la distribution de fourneaux améliorés, destinés à réduire l’utilisation du bois de chauffe et à contribuer à la préservation des ressources forestières.



Bénéficiaire du programme, la présidente du GIE Musidal, Kadiatou Sané, a salué les retombées de cette action. « Cette initiative nous a permis d’acquérir des techniques d’adaptation aux changements climatiques », a-t-elle déclaré. Toutefois, elle plaide pour un accompagnement accru, notamment en facilitant l’accès au foncier et au financement, afin de permettre aux femmes de développer davantage leurs activités économiques.



Kadiatou Sané s’est également réjouie de la qualité des échanges lors du forum, qualifiant les communications des panelistes de « très enrichissantes ». Elle a, à cet effet, invité les participantes à organiser des séances de démultiplication au sein de leurs communautés, afin de partager les connaissances acquises et renforcer la sensibilisation autour des défis climatiques.



À travers ce forum, les organisateurs entendent impulser une dynamique locale où les femmes deviennent des actrices clés de la lutte contre les changements climatiques et de la promotion de pratiques durables.