Accident routière à Farafenni : le ministère des Transports lance un avertissement solennel aux professionnels du secteur
Suite à la collision tragique survenue ce mercredi 7 janvier en territoire gambien, le ministère dirigé par Malick Ndiaye a immédiatement déployé un dispositif d'urgence pour la prise en charge des victimes et l'évacuation des blessés graves vers Dakar.

Le ministère des Transports terrestres et aériens a pris la direction des opérations de secours en coordination avec les autorités gambiennes. Une enquête conjointe a été immédiatement ouverte dans le but de faire toute la lumière sur la « manœuvre de dépassement risquée » qui a conduit à la collision et traduire, si nécessaire, les manquements devant la justice.
 
Dans un communiqué rendu publique ce jeudi, le ministère exprime non seulement sa compassion, mais surtout sa fermeté. Constatant une « recrudescence des accidents sur l'axe de la Transgambienne », l'autorité de tutelle lance un avertissement solennel aux professionnels du secteur.
 
« Le Gouvernement rappelle l'impératif de respecter le code de la route et d'éviter les manœuvres dangereuses qui mettent en péril la vie des citoyens », souligne le communiqué officiel.
Jeudi 8 Janvier 2026 - 11:38


