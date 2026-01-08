Accident routière à Farafenni : le ministère des Transports lance un avertissement solennel aux professionnels du secteur

Suite à la collision tragique survenue ce mercredi 7 janvier en territoire gambien, le ministère dirigé par Malick Ndiaye a immédiatement déployé un dispositif d'urgence pour la prise en charge des victimes et l'évacuation des blessés graves vers Dakar.
Le ministère des Transports terrestres et aériens a pris la direction des opérations de secours en coordination avec les autorités gambiennes. Une enquête conjointe a été immédiatement ouverte dans le but de faire toute la lumière sur la « manœuvre de dépassement risquée » qui a conduit à la collision et traduire, si nécessaire, les manquements devant la justice.
Dans un communiqué rendu publique ce jeudi, le ministère exprime non seulement sa compassion, mais surtout sa fermeté. Constatant une « recrudescence des accidents sur l'axe de la Transgambienne », l'autorité de tutelle lance un avertissement solennel aux professionnels du secteur.
« Le Gouvernement rappelle l'impératif de respecter le code de la route et d'éviter les manœuvres dangereuses qui mettent en péril la vie des citoyens », souligne le communiqué officiel.
Le ministère des Transports terrestres et aériens a pris la direction des opérations de secours en coordination avec les autorités gambiennes. Une enquête conjointe a été immédiatement ouverte dans le but de faire toute la lumière sur la « manœuvre de dépassement risquée » qui a conduit à la collision et traduire, si nécessaire, les manquements devant la justice.
Dans un communiqué rendu publique ce jeudi, le ministère exprime non seulement sa compassion, mais surtout sa fermeté. Constatant une « recrudescence des accidents sur l'axe de la Transgambienne », l'autorité de tutelle lance un avertissement solennel aux professionnels du secteur.
« Le Gouvernement rappelle l'impératif de respecter le code de la route et d'éviter les manœuvres dangereuses qui mettent en péril la vie des citoyens », souligne le communiqué officiel.
Autres articles
-
Yeumbeul sud : la Police interpelle un «lutteur redouté» pour «abus sexuels répétés»
-
Affaire «films pornographiques»: le réalisateur Ibrahima Diop et l’acteur Modou Seck condamnés à deux ans de prison
-
Fin de cavale pour Mariama Kamara : une présumée convoyeuse de migrants arrêtée à Dakar
-
Dakar : l’influenceur Chekhna Nima dit «Chico» condamné à 1 an de prison ferme pour «injures publiques et blasphème»
-
USA : les Sénégalais désormais soumis à une caution entre 2,8 et 8,3 millions FCFA pour un visa