Accident sur l'axe Bignona-Teubi : décès de Fanta Sagna, ancienne membre du HCCT

Fanta Sagna, ancienne membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), a succombé à ses blessures à la suite d'un accident survenu ce samedi à Teubi, un village situé dans la commune de Niamone, département de Bignona.



Dans un communiqué, l'Union régionale du Rassemblement pour le Socialisme et la Démocratie (RSD/TDS) a annoncé avec regret la disparition tragique de l'honorable Fanta Sagna, victime de cet accident survenu à Teubi.



Fanta Sagna avait été élue membre du HCCT à la suite des élections locales et territoriales de janvier 2022.



Pour rappel, cet accident tragique survenu sur l'axe Bignona-Teubi a causé la mort de quatre personnes et fait plusieurs blessés.