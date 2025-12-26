Accident sur l’axe Gossas–Diourbel : 7 morts et plusieurs blessés à Tocky Gare

Un grave accident de la circulation s’est produit ce vendredi 26 décembre 2025 sur l’axe Gossas–Diourbel, à hauteur de la commune de Tocky Gare.



Selon des informations recueillies, le bilan provisoire fait état de sept (7) personnes décédées et de plusieurs blessés. Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Diourbel, appuyés par les sapeurs-pompiers, se sont rapidement déployés sur les lieux du drame, à Darou Ténéfoul, pour les opérations de secours et de sécurisation.