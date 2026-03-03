Partenariat Sénégal-UE : le Président Faye reçoit deux commissaires européens pour booster l'emploi des jeunes

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a tenu ce mardi 3 mars 2026 une audience stratégique avec Jozef Síkela, Commissaire aux Partenariats internationaux, et Magnus Brunner, Commissaire aux Affaires intérieures et à la Migration. Cette rencontre de haut niveau marque une étape clé dans la consolidation des relations diplomatiques et économiques entre le Sénégal et l’Union européenne (UE).



Au cœur des échanges, la problématique de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes a été érigée en priorité absolue. Le Président Faye et les émissaires européens ont convenu de bâtir un partenariat « rénové », délaissant les approches classiques pour s'orienter vers des résultats concrets et mesurables. L'objectif est de créer des opportunités locales durables pour freiner le sentiment d'exclusion sociale chez les jeunes Sénégalais.



Selon les services de la Présidence, les questions de sécurité et de gestion des flux migratoires ont également dominé les discussions. Les commissaires européens ont tenu à saluer « l’excellence » de la coopération bilatérale dans ces domaines sensibles. Cette convergence de vues réaffirme la position du Sénégal comme un partenaire pivot pour l'UE en Afrique de l'Ouest, tant sur la stabilisation régionale que sur la gestion concertée des migrations.