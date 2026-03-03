CEDEAO : Abidjan au cœur de la modernisation statistique avec 5 ateliers régionaux

La Commission de la CEDEAO a lancé, ce 2 mars 2026 en Côte d'Ivoire, une offensive technique majeure pour transformer le paysage statistique de l'Afrique de l'Ouest. En marge d'une consultation régionale cruciale sur l'avenir de l'organisation, la Direction Recherche et Statistique organise une série de cinq ateliers techniques s'étalant jusqu'au 13 mars. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Vision 2050 et bénéficie de l'appui financier du Projet d'harmonisation et d'amélioration statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC).



L'objectif central de ces rencontres est de renforcer l'harmonisation et la modernisation des systèmes statistiques nationaux des États membres. À travers ces sessions, les experts visent à produire des données plus fiables, comparables et accessibles, indispensables au pilotage des politiques publiques régionales. Cette modernisation est perçue comme un levier stratégique pour mesurer avec précision les progrès de l'intégration économique et les performances du secteur agricole au sein de la communauté.



Ces ateliers se tiennent parallèlement à la grande consultation régionale prévue du 3 au 6 mars, qui servira de base de réflexion pour le prochain Sommet extraordinaire des Chefs d’État dédié à l'avenir de la CEDEAO. En liant prospective politique et rigueur statistique, l'organisation panafricaine entend asseoir ses futures décisions stratégiques sur des indicateurs de performance modernisés et transparents.