France : Un bébé de quatre mois testé positif à la cocaïne, ses parents placés en garde à vue

Dans un hôpital de Béziers (Hérault), un bébé de quatre mois a été testé positif à la cocaïne. Les parents ont été placés en garde à vue puis mis en examen.



À Béziers, dans l’Hérault, un couple a été mis en examen après que leur bébé de quatre mois a été testé positif à la cocaïne, selon des informations de BFMTV confirmées par le procureur de la République de Béziers à nos confrères de 20 Minutes , dimanche 20 juillet 2025.



Les parents se seraient présentés vendredi 18 juillet 2025, dans un hôpital local alors que leur enfant présentait des traces de blessures. Au moment de procéder à l’auscultation, le personnel soignant est surpris de découvrir que le père s’est enfui avec l’enfant. Dans des circonstances qui doivent encore être éclaircies, le nourrisson est finalement ramené à l’hôpital et les médecins parviennent à l’examiner. Le garçonnet de quatre mois est testé positif à la cocaïne.



Placement engarde à vue et information judiciaire ouverte

Pour l’heure, les circonstances dans lesquelles l’enfant est entré en contact avec cette substance sont inconnues. « Les investigations du juge d’instruction devront tenter de déterminer l’origine de la présence de la cocaïne chez ce très jeune enfant ainsi que les causes des hématomes constatés à plusieurs endroits de son corps », indique ainsi le procureur de la République de Béziers à 20 Minutes.