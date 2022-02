Accord d’entreprise : le Directeur de la RTS, Racine Tall accusé d’avoir "refusé" de signer le document

L’intersyndicale Synpics-Cnts de la Rts dénonce l’attitude du Directeur général Racine Talla qui ne veut pas signer l’accord d’établissement et négocier un nouvel accord ce malgré la mise sur pied du comité de rédaction (Intersyndicale-Direction Générale) qui a bouclé ses travaux le 12 janvier dernier. Ce, « après trois séances de travail sanctionnées par une convergence de vues sur l’ensemble du document, il a été convenu d'un communiqué conjoint (Intersyndicale-Direction Générale) pour informer tous les agents des conclusions issues de nos travaux et d’annoncer la date de signature de l’accord », note le document.



Une médiation a été réalisée par les plus hautes autorités sanctionnée par la reprise des travaux sur l’accord d’entreprise, la conciliation entre l’intersyndicale et la Direction Générale de la RTS à savoir : par monsieur Karim Cissé, Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale, en présence de Messieurs Mody GUIRO et Bamba Kassé respectivement Secrétaire Général National de la CNTS et Secrétaire Général National du Synpics.



Selon les syndicalistes, Racine Talla est « revenu sur sa fameuse clause de mobilité sous forme de prime d’installation ». Une situation qu’ils déplorent et pointent du doigt Racine Talla comme « seul et unique responsable de la non signature de cet accord d’entreprise qui tient en otage toute la RTS ».

Par conséquent, l’intersyndicale porte à la connaissance des travailleurs « l’arrêt des check-off de membres du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) sans aucune base légale en violations flagrantes des statuts et règlements qui régissent le code du travail », lit-on sur la note parvenue à PressAfrik.



Poursuivant, il révèle que les mêmes procédés sont notés avec la coopérative d’habitat et la Mutuelle Sociale des Travailleurs de la RTS. « La non tenue des rencontres statutaires Direction Générale et Collège des délégués depuis plus d’un an. Faisant fi de l’ensemble des textes et règlements en vigueur, Racine Tall fait du pilotage à vue. Ainsi éconforte-t-il l’Intersyndicale sur sa position d’une gestion catastrophique de la RTS », fustige le document.



Par ailleurs, l’intersyndicale appelle à la « mobilisation tous ses membres et sympathisants pour faire face à l’ensemble de ces manquements et à la signature sans délais de l’accord d’entreprise ».