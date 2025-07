Louga : un émigré retrouvé mort par balle à son domicile, une enquête en cours

Un émigré de 40 ans a été retrouvé mort par balle à son domicile sis à Keur Serigne Bara, un quartier de Louga (nord-ouest). Selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), le drame s’est produit dans la soirée du mercredi 2 juillet aux environs de 20 h 30, heure à laquelle des proches de la victime ont été alertés par une détonation entendue par un voisin.



Ces derniers ont trouvé le corps sans vie de la victime sur le balcon de son appartement, au premier étage d’un immeuble familial.



Le corps gisait dans une mare de sang, à côté d’un pistolet, précise l’APS.



Alertés, des agents de la police centrale et de la 52ᵉ compagnie d’incendie et de secours sont intervenus rapidement, en présence du procureur de la République.



Plusieurs membres de la famille sont entendus dans la soirée au commissariat central afin de recueillir des éléments susceptibles d’éclairer les circonstances du drame. Pour l’heure, le mobile du geste reste inconnu, et aucune hypothèse n’est écartée.



Le corps sans vie de M. Fall a été acheminé à la morgue de l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, où une autopsie est en cours pour déterminer les causes exactes de la mort.



La victime, née en 1985, était mariée et père de trois enfants.