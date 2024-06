Accord verbal entre l’OM et Brighton pour Roberto De Zerbi

L’Italien se rapproche inexorablement de l’OM. Après avoir trouvé un accord avec le coach transalpin, le club phocéen est en passe d’en faire de même avec les Seagulls.



L’Olympique de Marseille est en passe d’avoir enfin trouvé son nouvel entraîneur. Depuis hier, le club phocéen a déclenché une vague d’enthousiasme chez ses supporters. Alors que Sergio Conceição faisait mariner les Olympiens, Pablo Longoria a finalement sorti Roberto De Zerbi de son chapeau. Un pari très séduisant pour l’OM et la Ligue 1.



L’OM devait désormais trouver un terrain d’entente avec Brighton. Pour rappel, les Seagulls ont accepté de laisser filer un technicien qui ne partageait plus les mêmes ambitions qu’eux sur le mercato, mais en échange, tout club intéressé devait payer la clause de départ fixée à 6 M€. Un montant qui avait été revu à la baisse par RDZ (elle était fixée à 13 M€).



Selon les informations de Footmercato, un accord verbal a été trouvé entre l’OM et Brighton. Les avocats des deux parties doivent à présent finaliser tout ça par écrit.