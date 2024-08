Accouchements au sol : le poste de santé de Sikilo Ouest face à la surcharge et aux défis financiers

Le poste de santé de Sikilo Ouest à Kolda fait face à une surcharge inquiétante. Avec seulement 3 lits disponibles, l’établissement enregistre entre 50 et 70 accouchements chaque mois, soit une moyenne de 5 à 8 accouchements par jour. Cette situation oblige parfois les femmes et leurs nouveau-nés à se coucher par terre, faute de lits suffisants.



En plus de cette saturation, le poste de santé est confronté à des difficultés financières importantes, notamment en raison du coût des factures d’eau et d’électricité qui pèse lourdement sur son budget, rapporte Sud Quotidien. Pour remédier à cette situation critique, les techniciens de la santé appellent à une extension du poste ainsi qu'à l'augmentation du nombre de lits, afin d'améliorer les conditions d'accueil et les services offerts aux patientes.