Accra : Idrissa Seck tacle Macky Sall

L’ancien Premier ministre du Sénégal a vilipendé le leader de l’Alliance pour la République (Apr) ce week-end. En effet, depuis Accra où il se trouvait pour les besoins de l’Assemblée générale du Réseau Libéral africain, au Ghana, Idrissa Seck a déclaré : «Je voudrais, ici à Accra, lancer un appel solennel au Président Macky Sall, un maoïste devenu libéral, pour qu’il libère le "prisonnier politique" Khalifa Ababacar Sall, Députe-maire de la capitale sénégalaise, "héritier légitime du socialiste Leopold Sédar Senghor"».



Selon lui, «la défense de la liberté contre l’arbitraire oppression est un principe qui transcende les idéologies et les croyances. Nul ne doit tolérer qu’une institution judiciaire soit manipulée par l’exécutif pour agresser ses adversaires et garantir l’impunité à ses partisans et alliés ».



Le leader de Rewmi d'informer que : «le 30 mars prochain, le monde entier saura si le Président Macky Sall a renoncé ou pas à se servir de la justice pour emprisonner ou déporter des adversaires politiques».