Décès d'Abdoulaye Diop : Papa Tahirou Sarr rejette toute implication de son parti et fait confiance à la justice française

Papa Tahirou Sarr, président du parti Les Nationalistes, a réagi au décès de Baba Abdoulaye Diop, jeune Sénégalais tué le 15 décembre 2025 dans le Val-d’Oise, en France. Mis en cause pour de supposés « discours » ayant, selon certaines accusations, contribué à ce drame, le député a tenu à apporter des clarifications.



Il affirme que la personne impliquée dans cette affaire n’est ni membre de son parti, ni titulaire d’une carte de militant, encore moins connue des instances dirigeantes des Nationalistes. Papa Tahirou Sarr a par ailleurs indiqué faire pleinement confiance à la justice française pour faire toute la lumière sur les faits, situer les responsabilités et établir la vérité.



L’intégralité du communiqué.



Notre Parti JÊL LINU MOOM LES NATIONALISTES a pris connaissance avec gravité des faits tragiques survenus en France et ayant entraîné la mort d'un compatriote sénégalais. Rien! ni opinion, ni origine réelle ou supposée, ne peut justifier qu'un Sénégalais ôte la vie à un autre.



Nous adressons nos condoléances à la famille de la victime, à ses proches, à toutes les personnes meurtries par ce drame et rappelons notre attachement constant au respect de la vie humaine.



Nous tenons à préciser, de manière claire et responsable, que l'individu mis en cause dans cette affaire n'est ni membre de notre parti, ni détenteur d'une carte de militant, ni connu de nos instances dirigeantes.



Notre Parti est une formation politique structurée, qui agit exclusivement dans le cadre légal, institutionnel et démocratique. Nous rejetons sans ambiguïté toute forme de violence, d'intimidation ou de règlement de comptes, quels qu'en soient les motifs.



Nous le réaffirmons solennellement : aucun partisan de JËL LIÑU MOOM/LES NATIONALISTES ne saurait participer à une discussion, un live, ou une campagne de soutien à un meurtrier, ni appeler à la violence, ni célébrer l'effusion de sang. Cela est contraire à nos valeurs, à notre éthique et à notre engagement citoyen.



Toute tentative d'amalgame entre cette tragédie, notre parti, notre idéologie ou cabale contre le président du Parti relève d'une confusion préjudiciable au débat public et ne saurait engager notre responsabilité.

Nous faisons confiance à la justice française pour établir les faits et les responsabilités.





Papa Tahirou Sarr

Président JËL LINU MOOM/LES NATIONALISTES