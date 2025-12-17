Réseau social
Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne



Le Doyen des juges d’instruction près le Tribunal de grande instance de Dakar a rendu, ce jour, une ordonnance de liberté provisoire en faveur du journaliste Soya Diagne. Le magistrat instructeur a assorti cette décision de la condition du port d’un bracelet électronique.
 
L’administrateur du site Le Dakarois pourrait ainsi recouvrer la liberté dans les prochains jours, sauf opposition du parquet. Conformément à la procédure en vigueur, le procureur dispose d’un délai de six (6) jours pour se prononcer sur cette mesure.
Moussa Ndongo

Mercredi 17 Décembre 2025 - 18:56


