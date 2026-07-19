Accueil de Macky Sall à Dakar : « beaucoup regrette son départ », Samba Sy

Le secrétaire général du Parti de l'indépendance et du travail (PIT), Samba Sy, s'est prononcé sur le retour de l'ancien chef de l'État au Sénégal. Pour l'ancien ministre du Travail, cet événement invite à « la capacité à relativiser ». Il rappelle notamment le moment où des Sénégalais « ont traité Macky Sall d'incapable pour s'embosser ».



L'ancien ministre estime que le temps a joué en faveur de l'ex-président. Selon lui, « l'accueil que lui a réservé le peuple sénégalais, vendredi dernier, montre que beaucoup ont déjà regretté son départ ». Il affirme que « les regards, les yeux commencent à se dessiller » face à ce qu'il qualifie de « cet homme d'illusion ».



Samba Sy qui intervenait sur la rfm, ce dimanche 19 juillet, soutient que les citoyens « savent aujourd'hui qu'on ne peut pas raser gratis » et « qu'il ne suffit pas simplement de promesses enflammées pour faire un pays, pour le travailler, pour le transformer ». Évoquant un « retournement effectivement de perspective » chez une partie de la population, il révèle que le PIT « reste dans l'opposition ». Pour le leader politique, cette visite de Macky Sall au Sénégal « marque un tournant institutionnel depuis le début de la troisième alternance ».