Affaire du Chinois assassiné à la Cité Faycal : trois présumés auteurs du drame interpellés par la Sûreté urbaine

Entendus dans le cadre de l’enquête, M. D. K et S.D auraient avoué leur responsabilité criminelle dans ce cambriolage, avant de confesser leur modus operandi. A les en croire, il leur avait été assigné la mission de conduire le commando sur les lieux et de leur permettre de battre en retraite à la fin du cambriolage.



Impliqué dans le cambriolage, El H. A. D. a confié s'être retrouvé dans l'arrière-cour après s'être introduit dans la maison en escaladant le mur. Sa mission consistait à faire le guet et à alerter Ibrahima B. et son complice, en fuite, et qui seraient les cerveaux de l'attaque.



Quant à l’autopsie du Chinois, elle a révélé que la mort a été causée, entre autres, par «deux plaies pénétrantes de l’épaule et latéro—thoraciques gauches centimétriques».