Candidature à l’ONU : Macky Sall se réjouit d’un «entretien cordial et constructif» avec Diomaye Faye

L'ancien président sénégalais Macky Sall reçu par son successeur Bassirou Diomaye Faye au Palais de la République, le 17 juillet 2026, avait suscité de nombreux commentaires. Au cours d’une visite éclair de moins de 24 heures à Dakar, il était venu solliciter le soutien officiel du Sénégal pour sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).



Ce lundi 20 juillet, soit plus de 48 heures après la visite, Macky Sall se réjouit d’un «entretien cordial et constructif» avec successeur. «Je remercie vivement le Président Diomaye Faye pour notre entretien convivial et constructif (…) dans le cadre de mes visites et consultations en rapport avec ma candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU. Je me réjouis de nos échanges approfondis sur des enjeux majeurs du multilatéralisme contemporain», a écrit Macky Sall.



A ce stade, si le Président Diomaye Faye n’a pas encore affiché son soutien officiellement, selon toute vraisemblance, il devrait accompagner son prédécesseur dans les jours ou mois à venir.