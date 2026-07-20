Présidence de la CEDEAO : la Coalition Diomaye Président salue le « leadership » du chef de l'État et le doublé historique du Sénégal à la CEDEAO

La Coalition Diomaye Président a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à la suite de son accession à la présidence en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Dans un communiqué officiel, la coalition assure que cette élection constitue une marque de confiance éminente de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement à l'endroit du Sénégal. Elle consacre, selon la note, le leadership du président de la République, son engagement constant en faveur du dialogue, de la paix, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et de la promotion des valeurs de solidarité entre les peuples.



La coalition souligne que cette responsabilité constitue un honneur pour toute la Nation sénégalaise et renforce la position du pays comme un acteur majeur de la diplomatie régionale et continentale.



Le communiqué salue également l'élection du général d'armée Birame Diop à la présidence de la Commission de la CEDEAO pour le mandat 2026-2030. La Coalition Diomaye Président lui adresse ses vœux de réussite dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.



Réaffirmant son soutien total au chef de l'État, la coalition assure qu'elle restera mobilisée pour accompagner cette mission au service de l'Afrique de l'Ouest, dans le respect des principes de souveraineté, de dialogue, de fraternité et de coopération qui fondent l'idéal communautaire. Elle exprime enfin le souhait que ce mandat marque l'ouverture d'une nouvelle phase de confiance, de stabilité et de prospérité partagée au profit des peuples de la région.