Accusations contre le maire de Guédiawaye : Jacque Abib Sy invite Aliou Sall à démissionner de la Caisse des dépôts et consignations

Jacque Abib Sy spécialiste en politique publique, a souligné qu'Aliou Sall doit démissionner de son poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le temps d’élucider les accusations contenues dans l’enquête de la BBC. Selon le spécialiste, il y a une nébuleuse autour des affaires pétrolières et gazières. Il invite le chef de l’Etat à publier tous les contrats et autres pièces relatives à ces transactions. Il relève un conflit d’intérêts flagrant. Pour lui, le président Macky Sall a commis l’erreur de nommer son frère.



« Il faudrait qu'il apporte des éclaircissements. Il faut simplement sortir tous ces contrats-là et les rendre publics. C’est ça qu'il faudrait faire pour éviter tout controverse. Pour planifier le débat, il faudrait que toutes les pièces relatives aux transactions concernant la vente, etc. soient publiées. Les contrats qui ont été publiés sur le site de l’Etat, ne sont pas très clairs. Ils ne comportent pas des clauses de confidentialités. Cela est un très grand problème », dénonce t-il.



M. Sy au micro de la Rfm, indique qu'un président de la République n’a pas à nommer son propre frère à des postes aussi important. « Nous sommes dans une sorte de nébuleuse. Le problème, c’est qu'on ne devrait pas arriver à ce niveau de conflit d’intérêts. Un président de la République n'a pas à nommer son propre frère à des postes aussi importants », dénonce spécialiste en politique publique.