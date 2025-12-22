CAN 2025: l'Afrique du Sud domine l'Angola pour son entrée en lice

L'Afrique du Sud a battu l'Angola ce lundi pour son entrée en lice à la Coupe d'Afrique des nations (2-1). Grâce à des buts signés Appollis (21e) et Foster (79e), les Bafana Bafana l’ont emporté 2-1 devant des Palancas Negras qui ont un temps répliqué par Show (35e).
Les Sud-Africains prennent ainsi les commandes de la poule B par ailleurs composée de l’Egypte et du Zimbabwe, deux nations qui ont rendez-vous à 20h00 GMT.
