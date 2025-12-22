CAN 2025 - Sénégal - Botswana : Les « Lions » affichent leurs crocs avant la rencontre

« Depuis 2015, le Sénégal a toujours assuré son premier match »



À la veille d'un rendez-vous crucial, le sélectionneur national et son capitaine, Kalidou Koulibaly, ont fait face à la presse. Entre sérénité affichée et détermination de fer, les « Lions » de la Teranga envoient un message clair à leurs adversaires : le Sénégal ne compte laisser aucune miette.À quelques heures du coup d'envoi pour l'entrée en lice du Sénégal, le sélectionneur Pape Thiaw et le capitaine, Kalidou Koulibaly ont fait face à la presse pour les dernières informations de la tanière. Pas de faux-semblants : l'équipe du Sénégal est prête à assumer son rang de favoris dans cette compétition. « On est déterminé et très motivé pour bien débuter ce tournoi », rassure le coach. Quant au capitaine, les « Lions » sont très excités. « C'est une compétition très difficile avec beaucoup d’adversité. On est prêt à en découdre dès demain », tonne Kalidou.C’est un capitaine habité par une sérénité. Pour sa cinquième phase finale, Kalidou Koulibaly ne se contente plus de son statut de roc défensif. Il se voit désormais comme le garant de l’équilibre mental du groupe. « J’ai l'expérience et des conseils que je peux donner aux jeunes. On est devenu une équipe favorite ; c’est à nous maintenant de calmer et d'être serein. Mon rôle est de ramener de la sérénité à ces joueurs parce qu’on a beaucoup de talent ; des joueurs avec d'énormes potentiels, qui sont capables de faire la différence. Il nous faut une énergie positive au sein de l'équipe et tout le staff pour amener quelque chose au peuple. C'est ça, notre objectif », a-t-il lâché.Pour lui, l'excitation est à son comble : les « Lions » ont « hâte d'en découdre » dès demain. De son côté, Pape Thiaw a fait preuve d'une franchise rafraîchissante. Là où certains coachs préfèrent évacuer la pression, lui l'embrasse totalement. « Il ne faut pas se cacher : on fait partie des favoris », a-t-il reconnu.Le technicien a souligné la dangerosité du Botswana, une équipe solide issue d'une poule de qualification complexe. Pour Thiaw, la clé réside dans le respect de la tradition sénégalaise : « Depuis 2015, le Sénégal a toujours assuré son premier match. Espérons que demain, on commencera par une belle victoire ».Le Sénégal se présentera avec un groupe au complet. L’état d’esprit ? « Déterminé », selon le coach Thiaw. « On a hâte de tout donner et de montrer qu’on est là pour quelque chose ».Le rendez-vous est pris. Demain, sur la pelouse, il ne s'agira plus de mots, mais d'actes. Et à ce jeu-là, le Sénégal part avec les faveurs des pronostics, mais surtout avec une faim de lion.