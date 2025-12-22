Une délégation sénégalaise en mission humanitaire à Bissau pour la libération de prisonniers politiques

Une délégation dirigée par Cheikh Niang, ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur et composée du Général Birame Diop, ministre des Forces Armées, ainsi que de Moussa Ndoye, Ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, a rencontré le dimanche 21 décembre 2025, à Bissau, les nouvelles autorités bissau-guinéennes, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.



Selon le document, cette visite avait un « objectif strictement humanitaire ». Elle visait à « convaincre les autorités militaires en place de procéder à la libération des prisonniers politiques, notamment, Domingos Simões Pereira, dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC), ancien Président de l'Assemblée nationale populaire; et à permettre à Fernando Dias Da Costa, candidat à l'élection présidentielle de 2025, ainsi qu'à ses compagnons, réfugiés à l'Ambassade de la République du Nigeria à Bissau, de quitter en toute sécurité ce lieu de protection ».



Dans ce cadre, précise le communiqué, la délégation a rencontré les dirigeants militaires pour leur transmettre, au nom de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, un message oral en faveur du respect des droits humains des susnommés. Elle s'est également rendue au lieu de détention de Pereira ainsi qu'à l'Ambassade de la République Fédérale du Nigeria où Da Costa s'est réfugié.



Toujours selon le document, la délégation sénégalaise a attiré l'attention des nouvelles autorités bissau-guinéennes sur l'importance, pour favoriser une normalisation politique ordonnée, de faciliter la liberté de mouvement des personnes détenues et réfugiées, tout en assurant la garantie de leur sécurité par l'ECOMIG.



S’agissant de la transition en Guinée-Bissau, le communiqué rappelle que le Sénégal s'aligne sur les « décisions du dernier Sommet ordinaire de la CEDEAO, tenu à Abuja ».



Dans cette perspective, le Sénégal se tient disposé à « assumer pleinement son rôle au sein du Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS) de la CEDEAO », afin de contribuer efficacement à la mise en œuvre des « décisions du sommet en vue du retour de l'ordre constitutionnel en Guinée Bissau ».