Goudomp : Diomaye annonce la réalisation prochaine d’un hôpital de niveau 4 pour « des soins spécialisés »

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé ce lundi 22 décembre la «réalisation prochaine d’un hôpital de niveau 4» à Goudomp (sud), dans le but «de renforcer durablement l’offre de soins spécialisés et améliorer la prise en charge sanitaire des populations», lors de sa visite de cinq (05) jours actuellement en cours en Casamance.



Selon un communiqué de la Présidence, tout «en rapprochant la santé et l’éducation des citoyens» dans le sud du pays, le chef de l’Etat s’est réjoui du «niveau d’excellence atteint par le système sanitaire national», avant de «féliciter les personnels de santé pour leurs performances remarquables et leurs exploits médicaux, notamment dans des domaines de pointe tels que les transplantations et les greffes».



Le Président a aussi visité «l'hôpital militaire de campagne (HMC)» de Goudomp, déployé pour la période du 12 décembre 2025 au 12 janvier 2026, en raison «de besoins sanitaires prioritaires», par le ministère des Forces armées du Sénégal (MFA).



En ce qui concerne la tournée économique de Diomaye Faye, elle se déroulera du 20 au 25 décembre 2025.