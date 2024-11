Accusations d'harcèlement sexuel dans le taekwondo en Côte d'Ivoire: deux victimes témoignent

À la barre, Mariama Cissé, 26 ans, explique avoir été mise à l’écart de l’équipe nationale après avoir refusé les avances répétées de l’entraîneur Tadjou Attada. La vice-championne d’Afrique 2022 estime que ce coach l’a notamment privé des championnats d’Afrique organisés chez elle, en Côte d'Ivoire, en novembre 2023. Un mois plus tard, en décembre, elle porte plainte auprès de la fédération contre cet entraîneur qui est immédiatement suspendu.



Après cette première audience vendredi après-midi, Mariama Cissé et ses proches étaient soulagés que le procès se tienne enfin. « Parler devant le juge, ca m’a fait beaucoup de bien. Je n’ai pas tout dit mais je crois que le message est passé », estime-t-elle.



Elle dit, elle, avoir été victime d’attouchements de la part de cet entraîneur lorsqu’elle avait 18 ans, en 2017. « Il y a eu des attouchements quand je suis parti m’entrainer en salle. Après, il me disait de venir dans sa chambre. J’ai refusé. Il faisait tout pour me rabaisser. Je pleurais et j’avais des idées suicidaires car je n’arrivais pas à supporter ça », raconte-t-elle.



La fédération ivoirienne de taekwondo, qui s’est constituée partie civile, a porté plainte contre l’entraîneur pour atteinte à sa réputation et aux valeurs olympiques qu’elle promeut. L’accusé était absent lors de l’audience. Le procès a donc été renvoyé au 13 décembre pour la comparution du prévenu.