Accusations de Madiambal Diagne : le député Amadou Ba se constitue avocat de Pierre Goudiaby Atepa

Ce mardi, Madiambal Diagne a publié un communiqué où il accuse l’architecte Pierre Goudiaby Atepa de vouloir faire détruire son immeuble sis à Ouakam près du monument de la renaissance africaine. Une accusation qui a fait sortir le député Amadou Ba de ses gonds.



Selon le député, il est inconcevable que dans un pays respectueux des normes, une construction puisse obstruer la vue d’un monument ou d’un édifice touristique de grande importance. Amadou Ba dans sa réponse y est allé sans langue de bois.



« On vous autorise illégalement une construction qui cache toute la vue du Monument de la Renaissance, un site touristique majeur pour votre confort personnel, et vous vous plaignez du « jubbanti » nécessaire pour réduire la hauteur illégale. »



Ajoutant : « Dans aucun pays au monde, on autorise des constructions qui masquent la vue de monuments ou édifices touristiques majeurs. Donc, si votre construction est POSTÉRIEURE à l’édification de l’édifice touristique, c’est qu’il y a eu fraude dans les autorisations de construction », déclare M. Ba.