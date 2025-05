Trêve à Gaza: des discussions ont eu lieu cette semaine avec les médiateurs (sources proches du Hamas)

Une délégation du Hamas a eu des discussions en vue d'une trêve à Gaza mercredi 7 et jeudi 8 mai à Doha avec les médiateurs égyptiens et qataris, mais ces pourparlers n'ont débouché sur aucune percée, ont indiqué vendredi à l'AFP deux sources proches du mouvement islamiste palestinien.



« Les responsables égyptiens du dossier des négociations se sont réunis par deux fois avec une délégation de haut niveau du Hamas dirigée par (le négociateur en chef) Khalil al-Hayya (et) des responsables qataris pour les négociations, mercredi et jeudi à Doha » a indiqué une de ces sources. Les négociations ont été « sérieuses » mais n'ont débouché sur « aucun progrès tangible », a dit la seconde.