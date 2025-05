Kenya: plusieurs personnes arrêtées dans l'enquête sur l'assassinat du député Charles Were

Au Kenya, l’enquête avance après l’assassinat du député Charles Were. Il a été tué par balles en pleine rue de la capitale, Nairobi, le 30 avril dans la soirée. Deux assaillants à moto lui ont tiré dessus alors qu’il était arrêté au feu rouge, sur le siège passager de sa voiture. La police a immédiatement dénoncé un crime qui semblait être « ciblé et prémédité ». Depuis, plusieurs personnes ont été arrêtées et la police a annoncé des développements majeurs.



Au Kenya, le chef de la police a annoncé ce jeudi 8 mai que l’arme ayant servi à assassiner le député Charles Were avait été identifiée. Deux individus interpellés ont mené les enquêteurs à une résidence dans laquelle deux armes à feu ont été trouvées. Ainsi qu’un sac et des chaussures qui semblent correspondre aux descriptions faites d’un des suspects aperçus sur la scène du crime.



Selon la police, le rapport balistique a confirmé que l’un des pistolets saisis correspond à l’arme utilisée pour tirer les coups mortels. L’autopsie a permis d’extraire deux balles du corps du défunt. Elle a confirmé que Charles Were était décédé après avoir reçu cinq tirs sur le flanc gauche.



Une dizaine de personnes en garde à vue

Au total, 10 personnes sont actuellement en garde à vue d’après les autorités. Parmi elles, le garde du corps et le chauffeur du député ainsi que plusieurs individus qui ont été rattachés par les enquêteurs à la scène de crime. Certains sont suspectés de faire partie d’un gang criminel, connu pour avoir commis des braquages dans Nairobi.



Charles Were avait affirmé à plusieurs reprises ces derniers mois craindre pour sa vie. Son cercueil a été rapatrié ce 8 mai dans sa circonscription de l’ouest du Kenya. Plusieurs centaines de personnes ont accompagné la procession à son arrivée. L’enterrement est prévu ce vendredi 9 mai.