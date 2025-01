Accusé à tort de viol sur ses cousines : Amadou Mbaye croupit en prison depuis 2023

Amadou Mbaye, alias Eumeu 21 ans, croupit en prison depuis 2023. Il a été accusé à tort de viol sur ses deux cousines par sa tante maternelle. Selon les informations relayées par « Stop agression Sénégal » la tante cherchait à obtenir des autorisations pour emmener ses filles en Europe.

Pour arriver à ses fins, elle s’est procuré les services d’un médecin qui lui a établi un faux rapport médical et les cousines ont été contraintes de mentir, pour corser l’accusation contre Amadou Mbaye. Toutefois, l’une des supposées victimes a fini par avouer la vérité.



Amadou Mbaye dit Eumeu, a été arrêté brutalement à son école, le privant ainsi de passer son examen de Bac. Sa famille, démunie, a tout perdu pour tenter de le libérer. Et selon des indiscrétions l’avocat désigné ne s'est pas donné à fond dans ce dossier.

Il doit comparaître le 4 février. D'après une source familiale, pour la tenue de son procès, il faut des fonds. Car il faudra convoquer les témoins ceci dans le souci de faire éclater la vérité. Également, sa tante et ses complices doivent répondre de leurs actes pour que justice soit rendue.



A noter qu’un autre cas pareil d’une accusation à tort de viol secoue actuellement la toile. Il s’agit de l’affaire Fallou. Ce jeune homme orphelin de mère a été accusé à tort de viol sur sa démi- sœur par sa marâtre (femme de son père). Cette dernière s'est procuré un faux certificat médical pour faire enfermer le jeune homme. Après 5 ans de prison Fallou a été condamné à passer dix (10) autres années en prison pour un viol qui n’a jamais eu lieu. Une injustice que ne peuvent digérer les habitants du quartier qui dans un élan de solidarité ont pu se payer deux avocats pour assister Fallou dans cette épreuve. Ils ont aussi tenu à médiatiser cette affaire pour dénoncer cette injustice et comptent mener d’autres combats afin que Fallou puisse recouvrer la liberté.



Le viol est une chose à bannir de la société et les sanctions prévues à ce sens sont approuvé de tous. Toutefois, les médecins, ont l’obligation de dire la vérité, ne pas donner un diagnostic juste après avoir écouté la plaignante, faire les examens nécessaires et complets sur les présumé victimes avant d’établir des certificats médicaux. Car à cause des faux rapports et certificats médicaux plusieurs vies ont été gâchées et détruites.