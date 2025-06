Thiès : sa demande de mariage rejetée, il fuit avec sa petite-amie de 15 ans et écope de 2 ans de prison

Originaire de Koungheul, B. Kanté s'était installé à Thiès pour y exercer son métier. C'est là qu'il a entré M. Cissé, une jeune élève de 15 ans. Rapidement, une relation amoureuse s'installe entre eux.



Selon le journal L’Observateur, après près d'un an de fréquentation, le jeune homme décide de demander officiellement la main de sa compagne. Mais le père de cette dernière oppose un refus catégorique, jugeant que sa fille doit poursuivre ses études avant de penser au mariage.



Déterminé à vivre sa relation, B. Kanté décide alors la soustraire à l'autorité familiale. Il appelle M. Cissé et l'incite à le rejoindre pour s'installer avec lui à Koungheul.



La jeune fille accepte, sans en informer ses parents. Tôt le lendemain, elle quitte discrètement la maison familiale sous prétexte d'aller à l'école.



Les deux amoureux se retrouvent, prennent un taxi pour la gare routière et embarquent pour Koungheul. Arrivés sur place, ils s'installent chez les parents de B. Kanté, à qui il présente la jeune fille comme son épouse. Pendant un mois, le couple vit ensemble, loin du regard des proches de M. Cissé, qui la croient portée disparue.



Alertée, sa famille finit par retrouver sa trace et dépose une demande de plainte pour enlèvement et détournement. Le menuisier est interpellé, placé en garde à vue, puis écroué.



À l'audience, le prévenu reconnaît les faits: «Je voulais l'épouser, son père a refusé. Elle m'a dit qu'elle voulait venir avec moi. Nous avons vécu ensemble, partagé le même lit, et eu des rapports in times. De son côté, la jeune fille confirme être partie de son plein gré, affirmant n'avoir subi aucune contrainte.



Le Procureur, estimant que l'acte avait été commis à l'insu des parents, a requis cinq ans de prison pour détournement de mineure. Le tribunal a requalifié les faits en attentat à la pudeur et condamné B. Kanté à deux ans de prison ferme.