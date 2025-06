Amical Irlande vs Sénégal : les « Lions » ont effectué leur premier galop à Dublin

Les « Lions » sont entrés dans le vif du sujet à Dublin, à l'approche du match amical contre l’Irlande prévu le vendredi 6 juin 2025. Le groupe dirigé par le sélectionneur Pape Thiaw est au complet depuis lundi, et les choses sérieuses ont débuté, hier, mardi avec une première séance d’entraînement au terrain de Wayside Celtic FC.



En effet, Ismaila Sarr et ses partenaires ont effectué leur première séance d'entrainement au terrain de Wayside Celtic FC, à Dublin. Un 2e galop devrait se tenir ce mercredi, avant une conférence de presse d'avant match, ce jeudi.



«Pendant 90 minutes, le Capitaine Kalidou Koulibaly et ses camarades sont passés à plusieurs ateliers, du renforcement musculaire à l'animation offensive en passant par les circuits de pesse, sous la supervision du coach Pape Thiaw», peut-on lire sur le site web de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Deuxième séance ouverte à la presse



D’après le journal Record, tous les 26 « Lions » n'ont pas pris part à ce galop. En effet, le gardien Édouard Mendy et le milieu Pape Alassane Gueye n'étaient pas de la partie, sans doute restés à l'hôtel pour mieux récupérer.





Ce mercredi, à 18 heures, une 2 séance d'entrainement aura lieu, toujours au terrain Wayside Celtic FC. Pour cette séance, les portes seront ouvertes à la presse.



Une conférence de presse d'avant-match devrait se tenir demain Jeudi. Les « Lions » défieront les Boys in Green vendredi, à l'Aviva stadium de Dublin, Ça sera à partir de 18h45.





La liste des 26 « Lions » :





Gardiens : Édouard Mendy - Mory Diaw - Yehvann Diouf





Défenseurs : Kalidou Koulibaly - Abdoulaye Seck - Abdou Diallo - Moussa Niakhaté - Ismaïl Jakobs - El Hadji Malick Diouf - Antoine Mendy





Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye - Lamine Camara - Habib Diarra - Pathé Ciss - Pape Gueye - Krépin Diatta - Pape Matar Sarr - Mamadou Lamine Camara





Attaquants : Ismaïla Sarr - Nicolas Jackson - Abdallah Sima - Iliman Ndiaye - Cheikh Tidiane Sabaly - Boulaye Dia - Idrissa Gueye - Chérif Ndiaye