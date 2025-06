Trafic de stupéfiants : neuf (9) individus arrêtés aux alentours de la gare « les Beaux maraichers »

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar a arrêté le 3 juin 2025, entre 13 heures 30 et 14 heures 37 neuf (9) individus appartenant à un réseau de trafic de drogue. Les mises en cause ont été surpris en pleine transaction de drogue. Il s’agit de cinq Guinéens, un Sierra-Léonais, un Malien et deux Sénégalais, rapporte Libération.



L’opération qui s'est déroulée aux abords de la gare « Les Baux maraîchers » a pu réussir grâce à l'exploitation d'un renseignement. Une mission de recoupement et de surveillance a permis d'identifier les principaux points de deal ainsi que leurs animateurs. Les éléments de la brigade régionale des stupéfiants ont saisi 17 képas de kush, 30 Comprimés de Tramadol, une somme de 33 000 Fcfa en ainsi que du matériel destiné au conditionnement de la drogue.



Selon Libération, l'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau et de remonter jusqu'aux fournisseurs.