Affaire du drame de Temento : le présumé meurtrier de Moussa Ndiaye, envoyé en prison

Babacar Ndiaye, agent de santé communautaire en service à Témento, dans la commune de Paroumba (département de Vélingara), a été placé sous mandat de dépôt ce mardi 3 juin, après avoir été déféré devant le tribunal de grande instance de Kolda (sud).



Le principal suspect dans l’affaire du meurtre de Moussa Ndiaye a passé sa première nuit en détention à la prison de Kolda. Entendu par le juge d’instruction, Babacar Ndiaye a fermement nié les accusations qui pèsent contre lui. Pourtant, le corps sans vie de Moussa Ndiaye, un opérateur économique bien connu dans la région, a été retrouvé le 31 mai dernier dans une fosse creusée près des toilettes, à l’arrière-cour du domicile du mis en cause.



Le juge d’instruction, désormais saisi du dossier, a ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie afin d’établir les circonstances exactes du drame et de réunir les preuves nécessaires pour faire toute la lumière sur cette affaire.



Babacar Ndiaye fait l’objet de lourdes accusations : assassinat, actes de torture et de barbarie, violation des règles relatives aux inhumations, mais aussi abus de confiance portant sur une somme de 4 millions de francs CFA.



Alors que l’enquête judiciaire se poursuit, les proches de la victime demandent justice, tandis que la communauté locale reste sous le choc de cette tragédie.