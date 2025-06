Abus de confiance et chantage sexuel : un individu arrêté à Saint-Louis (Police)

La Division Spéciale de la Cybercriminalité annonce avoir procédé à l’interpellation d’un individu à Saint-Louis pour escroquerie, abus de confiance et chantage sexuel.



Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes signalant un cybercriminel opérant sur le réseau social TikTok. Se présentant comme un marabout, il proposait des prières mystiques à ses victimes, prétendant les rendre riches.



Selon les faits établis, le mis en cause sollicitait de ses victimes l’envoi de vidéos les montrant en train de se masturber, prétextant avoir besoin de sperme pour les rituels. Une fois les vidéos reçues, il exerçait un chantage en menaçant de les publier sur un site pornographique, sauf contre une somme d’argent. Malgré les suppliques des victimes, les vidéos ont été mises en ligne.



Grâce aux investigations techniques, les enquêteurs de la Division Spéciale de la Cybercriminalité ont pu élucider cette affaire. Lors de son audition, le mis en cause a reconnu les faits et a avoué avoir vendu les vidéos compromettantes à un administrateur de site pornographique pour la somme de 10 000 FCFA l’unité.



Selon la direction de la police, ce dossier met en lumière les dangers croissants des escroqueries en ligne, où l’exploitation de la crédulité et de la détresse psychologique mène à des abus graves, mêlant humiliation, extorsion et atteinte à la dignité humaine.



A cet effet, la police invite la population à faire preuve de vigilance à suivre les recommandations suivantes :



• Ne jamais envoyer de vidéos ou photos intimes, même à un "marabout" ou conseiller spirituel. Aucune pratique religieuse ou mystique légitime ne demande ce genre de contenu. C’est un signal clair d’arnaque et de manipulation.



• Les promesses de richesse facile sur TikTok ou WhatsApp sont des pièges. Les escrocs utilisent de fausses vidéos pour vous appâter. Si quelqu’un vous demande de l’argent pour « prier » ou vous « enrichir », c’est une fraude.



• En cas de menace ou de diffusion de vos images, ne payez pas et portez plainte immédiatement. Payer n’arrête jamais le chantage. Contactez la Police ou la Cybersécurité avec toutes les preuves (captures d’écran, messages, numéros).