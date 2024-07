Accusé d’avoir trahi Macky Sall , Aliou Sall répond et démolit Mansour Faye

Aliou Sall, récemment attaqué par Mansour Faye pour trahison envers son frère Macky Sall, a vigoureusement répondu lors d'un entretien spécial avec Babacar Fall sur la RFM. Il a exprimé son indignation face aux accusations de Mansour Faye, soulignant qu'il a soutenu Macky Sall depuis 1998, bien avant son accession à la présidence et malgré leurs différences politiques à l'époque.



« Je ne peux pas être accusé de trahir mon grand frère Macky Sall. J'ai commencé à le soutenir depuis 1998 dès son temps au PDS (Parti démocratique sénégalais), alors que j'étais à And-Jëf. De 2012 à 2024, mes charges publiques se sont limitées à deux nominations, le reste étant des mandats électifs. J'ai accompagné Macky par devoir familial, pas par intérêt personnel », a déclaré Aliou Sall.



Il a également critiqué sévèrement Mansour Faye pour ses déclarations, affirmant que celui-ci a dépassé les limites en s'immisçant dans ses relations familiales avec Macky Sall. « Mansour Faye a bénéficié de la confiance de Macky Sall pendant douze ans en raison de leur lien familial, plutôt que pour ses compétences ou son intégrité », a-t-il confié.



« Les propos de Mansour m'ont profondément blessé. Comment peut-il me reprocher de trahison ? », s'est indigné Aliou Sall. Il a qualifié les accusations de Mansour Faye « d'indignes d'un homme politique ».



M. Sall a critiqué sévèrement sa gestion du secteur de l'hydraulique, la qualifiant de « catastrophique ». « La gestion de Mansour à la tête du ministère de l'hydraulique a été marquée par des scandales et une incompétence apparente. Sa gestion à la tête du ministre de l’Hydraulique a été teintée de scandale avec des concessions avec des opérateurs privés qui n’ont rien fait jusqu’à présent. Sa gestion, concernant l’hydraulique, a été une catastrophe. Nous n'avons aucune relation personnelle, il devrait me laisser tranquille », a-t-il asséné.



L’ancien maire de Guédiawaye a averti Mansour Faye qu'il est prêt à répondre à ses attaques avec détermination.