Accusé d'harcèlement, Dame Mbodji dément : « Je n'ai jamais enseigné au CEM Ibrahima Thiaw »

Dame Mbodj, Directeur général de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA) a fermement démenti les accusations de harcèlement présumé datant de dix ans, porté contre lui par une dame lors d’un live sur les réseaux sociaux.



Dans un post sur sa page Facebook, le Directeur général de la SOGIP SA, a précisé n’avoir jamais enseigné dans l’établissement cité par la plaignante, qui est le CEM Ibrahima Thiaw, sis aux parcelles assainies. « Dans ma carrière de professeur d'anglais, je n'ai enseigné que dans 2 établissements scolaires : 6 ans au Lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye et 12 ans au Lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Je n'ai jamais enseigné au CEM Ibrahima Thiaw où cette dame prétend avoir été mon élève », a déclaré Dame Mbodj.



Pour Dame Mbodj, ces accusations visent à nuire à son image, car ses déclarations dérangeaient. En ce sens, il appelle à rester concentré sur les enjeux de reddition des comptes et de lutte contre l’enrichissement illicite.

« Si les kulunas en vont jusqu'à fomenter ces accusations extravagantes contre moi cela veut dire tout simplement que ma communication est en train de faire très mal. Focus sur la reddition des comptes et les poursuites pour enrichissement illicite », a publié Dame MBODJI.