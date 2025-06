Faux billets à Keur Massar : plus de 45 millions saisis, deux individus interpellés

La Police nationale poursuit sa lutte contre la criminalité financière. Deux individus ont été arrêtés à Yeumbeul pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires, selon le Commissariat d’arrondissement de Yeumbeul Comico.



Ces arrestations résultent de l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état de l’existence d’un réseau actif de trafic de faux billets dans la zone de Keur Massar. Une opération a été menée sur la base de cette information, conduisant à une perquisition dans un appartement identifié.



Selon les forces de l’ordre, l’opération a permis la découverte, « dans le salon d’un appartement, d’un coffre-fort contenant : 1130 coupures de 10.000 FCFA, soit 11.300.000 FCFA, et 517 coupures de 100 euros, soit l’équivalent de 33.863.500 FCFA », pour un montant total estimé à 45.163.500 FCFA.



La police précise que « les billets saisis, pour la plupart sous forme de billets noirs », ont été consignés, de même que plusieurs téléphones portables, dans l’attente de leur mise sous scellés.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, et une enquête est en cours pour évaluer l’ampleur de ce réseau de faussaires et identifier d’éventuels complices.



La Police nationale rappelle que « la Police est et reste mobilisée pour vous protéger », et invite la population à collaborer en signalant tout fait suspect.